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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"علوم بورسعيد" تعلن آخر موعد لتسليم ملخصات الأبحاث المشاركة بالمؤتمر الدولي للعلوم الخضراء

جامعة بور سعيد
جامعة بور سعيد

قال الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد إن السبت المقبل 15 يوليو ، هو آخر موعد لتسليم ملخصات الأبحاث، العلمية المشاركة في المؤتمر الدولي الأول للعلوم الخضراء الذي ستنظمه الكلية في الفترة من 24 - 25 سبتمبر القادم ،على أن يكون موعد تسليم الورقة البحثية كاملة حتى 15 أغسطس المقبل. 

وأكد الدسوقي  في تصريح له اليوم الاثنين أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا لإيجاد حلول عملية مبتكرة لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية، من تأثيرات ومخاطر وتهديدات محتملة في مختلف المجالات ذات الأولوية مثل الزراعة والغذاء والصحة والطب والمياه والطاقة. 

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعلوم الخضراء الذي سيعقد تحت رعاية الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة، تأتي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحقيقها. 

وأوضح الدسوقي أن المؤتمر يستهدف مناقشة الأبحاث العلمية المختلفة التي تخدم قضايا الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية من خلال فروع العلوم الأساسية المختلفة (العلوم البيئية- الكيمياء- الفيزياء- الميكروبيولوجى والنبات- التكنولوجيا الحيوية - علوم البحار- الجيولوجيا- الرياضيات). 

ونوه إلى أن المؤتمر يناقش 16 محورا بحثيا هي الكيمياء والصناعة الخضراء، الأبحاث الطبية والصيدلانيات الخضراء ،الهندسة البيئية وإدارة المخلفات،الطاقة المتجددة وتغير المناخ ،إلى جانب قضية التلوث البيئي ومصادر المياه. 

وأضاف عميد الكلية أن جلسات المؤتمر ستسلط الضوء أيضا على المخاطر الجيولوجية، وحفظ التنوع البيولوجي وإدارة النظام البيئي، وعلم الأحياء البحرية والمسطحات المائية الداخلية بالإضافة إلى موضوعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء ،واكتشاف العقاقير من المواد الطبيعية. 

ولفت إلى أن فعاليات المؤتمر ستبحث الجديد في مجالات تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، وبيولوجية النبات ،إلى جانب أنظمة "النيتروسوفيك" وعلوم الحاسب، والنمذجة في الأنظمة الفيزيائية، مشيرا إلى أن الأبحاث المقبولة ستنشر في عدد خاص بمجلة الكلية.

اهتماما كبيرا الحفاظ على البيئة الزراعة المستدامة التكنولوجيا الحيوية التغيرات المناخية التعليم العالي والبحث العلمي التكنولوجي

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