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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يسلم أول ماكينة حياكة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

محافظ قنا
محافظ قنا

سلم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، السيدة هناء عطا الله حسين ماكينة حياكة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر منزلها بقرية المفرجية بالسبع عيون بمركز قوص.

 وذلك  فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،  وهدي سعدي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، واحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.   

واكد محافظ قنا حرصه علي مشاركة الأسرة فرحتها ببدء مشروعهم الخاص، مؤكدا أن المجلس القومى للمرأة، قام بتدريب السيدة هناء عطا الله حسين علي ريادة الأعمال والحياكة، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالإضافة إلى قيام الفرع بتوفير عدد من الخامات والاقمشة لمساعدتها علي النجاح في مشروعها باعتبارها ضمن الأسر الأولى بالرعاية 

وأضاف "الداودي" أن الدولة تهدف إلى توفير حياة كريمة للسيدات من الأسر الأكثر احتياجا وتحويلهم الي أسر منتجة لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية، مثمنا دور مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين ومشاركة الدولة فى إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى تفتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجا.

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