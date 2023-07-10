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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السودان يتمسك برفض رئاسة كينيا لاجتماع "الإيقاد" في إثيوبيا

السودان
السودان

أكدت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، أن الرئيس الكيني أثبت عدم حياديته في الأزمة القائمة  في السودان، مشيرة إلى أن مطالبهم بتغيير ترؤس كينيا للجنة " الإيقاد" لم يتم تنفيذها حتى الآن.

ورفض الوفد السوداني، اليوم، حضور اجتماع منظمة الايقاد في إثيوبيا لبحث الأزمة السودانية بسبب ترؤس كينيا للاجتماع.

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بيان الخارجية السودانية

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها، إنه إتساقاً مع قناعة حكومة السودان وموفقها من أن الحرب لا يجب أن تكون سبيلاً لتحقيق الأهداف، واستجابة لدعوة من رئيس الوزراء الاثيوبي ابي أحمد قررت حكومة السودان، ابتعاث وفد للمشاركة في اجتماعات اللجنة الرباعية المنبثقة عن منظمة الإيقاد المزمع عقدها اليوم الإثنين بأديس أبابا.

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وأوضح البيان ان وفد وزارة الخارجية وصل أديس أبابا، صباح اليوم، مما يؤكد على جدية حكومة السودان للارتباط البناء والتواصل مع منظمات انتمائها الإقليمية، ولكن للأسف اتضح أن رئاسة اللجنة الرباعية لم يتم تغييرها، علماً بأن حكومة السودان قد طالبت منذ قمة جيبوتي بتغيير رئاسة الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا للجنة الرباعية، نظراً للأسباب التي أوردتها الحكومة والمضمنة في خطاب الرئيس إسماعيل عمر جيله الرئيس الحالي لـ "الإيقاد" ومن فعلها عدم حيادية الرئيس روتو في الأزمة القائمة.

وأضاف البيان "تم تأكيد ذات الموقف في محادثة هاتفية سابقة مع الرئيس إسماعيل عمر رئيس الدورة الحالية للإيقاد أكد خلالها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ذات الموقف ولكن لم تتم الاستجابة لهم حتى لحظة صدور هذا البيان".
وشددت الخارجية على أن وقد حكومة السودان مازال متواجد في أديس أبابا ينتظر الاستجابة لطلبه.

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