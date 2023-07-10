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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صلاح حليمة: قمة دول جوار السودان سينعكس على وحدة الخرطوم وسلامة أراضيها

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

كشف السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، عن تفاصيل مؤتمر قمة دول جوار السودان.

وقال “حليمة”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء الأحد، إن مؤتمر قمة دول جوار السودان الذي ستستضيفه مصر يمثل أهمية كبرى لأنه سينعكس على وحدة السودان وسلامة أراضيها.

وأضاف أن مؤتمر دول جوار السودان ينعكس على دول الجوار من حيث الأمن والاستقرار، موضحًا أن تحرك مصر ودعوتها لدول الجوار باعتبار أن دول الجوار الأكثر حرصا على الاهتمام على سلامة أراضى السودان والتوصل لتسوية للأزمة السودانية، والأكثر تضررا من الأزمات السودانية التي لن يؤثر على دول الجوار فقط؛ بل منطقة البحر الأحمر ومنطقة الساحل ومن هنا تنبع أهمية هذا المؤتمر.

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