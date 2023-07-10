ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط القومي يطلق تدريبيًا حول "تطبيقات الرياضيات والإحصاء"

معهد التخطيط
معهد التخطيط

أطلق مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تطبيقات الرياضيات والإحصاء في الحياة العملية" لمجموعة من طلاب كلية العلوم بجامعة قناة السويس، والذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 13 يوليو 2023.

وفي هذا الإطار أوضح  الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج  يأتي في ضوء التعاون بين المعهد والجامعات المختلفة في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي السياق نفسه، أوضحت  الدكتورة بسمة الحداد مدير مركز الأساليب التخطيطية بالمعهد أن البرنامج يهدف إلى تدريب الطلاب على ربط التطبيقات الحديثة في الرياضيات و الإحصاء بالحياة العملية، واستخداماتها المختلفة في الواقع، وذلك من خلال تدريب الطلاب علي استخدام برامج التحليل الإحصائي والرياضي الجاهزة ومنها SPSS ،و MATHCAD ،و Lingo. 

كما سيتضمن البرنامج ندوة عن التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على المجتمع والدولة، وذلك لرفع الوعي لديهم ببعض القضايا ذات الأهمية.

ويشارك في التدريب نخبة من شباب وأساتذة المركز المتميزين تحت الإشراف العلمي للدكتورة زلفى شلبي، ورعاية الدكتور بسمة محرم الحداد مدير المركز.

أشرف صلاح الحياة العملية الجامعات المختلفة التكنولوجيا الحديثه التنمية المستدامة التنمية المستدام التكنولوجيا التكنولوجي

الأكثر قراءة

بعد الاتفاق على ضمه.. "الدستور" يكشف تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلى

قصة "حسناء المرج" بعد إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها

أحد مشايخ سيوة: الرئيس السيسى وجه بتلبية مطالب لم يلتفت لها أحد منذ عقود

محافظ قنا: مجمعات الخدمات الحكومية تسهم في إنهاء معاناة سكان القرى

فى أول زيارة لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة: مدبولى يصل سيوة

إخماد حريق فى مبنى بنك بالخليفة المأمون بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»