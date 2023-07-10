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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": رئيس الوزراء البريطاني يستقبل الرئيس الأمريكي بمقر الحكومة (فيديو)

ريشي سوناك
ريشي سوناك

استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقر الحكومة في داونينج ستريت حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين.

وتأتي زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلي مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت، اليوم لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، وهو الاجتماع الخامس لهما خلال عدة أشهر، والذي يأتي بعد شهر واحد فقط من اتفاق الاثنين في واشنطن على "إعلان الأطلسي"،  والعمل معا بشأن التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والمعادن المهمة.
ومن المقرر أن تبدأ جولة بايدن الأوروبية من لندن لإجراء محادثات مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث، ويشارك في قمة حلف الناتو المقررة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وينهى رحلته بزيارة فنلندا.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن الملك تشارلز في قلعة وندسور غرب لندن، حيث استضافت والدة الملك الراحلة الملكة إليزابيث الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، في عام 2016، والسابق دونالد ترامب، في عام 2018. ويناقش الرئيس الأمريكي والملك البريطانى قضايا المناخ، والتى يناصرها تشارلز وتحدث عنه لأكثر من خمسة عقود.

 

رئيس الوزراء البريطاني سوناك لرئيس الأمريكي بايدن

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