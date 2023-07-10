كرم جبر: يجب الاستعداد لمواجهة الشائعات بحق الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة أن يكون الإعلام في مقدمة الصفوف لحماية الأمن القومي المصري، وصيانة العقل الجمعي من محاولات التشكيك والتحريض، خصوصًا في الفترة المقبلة التي تشهد فيها البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكشف جبر، في تصريحات له، عن أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعمل على مواجهة الشائعات من خلال التعاون مع كل الجهات المعنية، مشيرًا إلى ضرورة التنبؤ الإعلامي بالشائعات وترصدها.

وتابع: "الشائعات لها مواسم، نحن بصدد انتخابات رئاسية وبرلمانية فالشائعات القادمة ستكون لمحاولة التشكيك في المشروعات القومية أو حقوق الإنسان"، مضيفًا أنه يجب الاستعداد لمواجهة ذلك الأمر.

وأوضح أن المجلس يعمل على عقد لقاءات مستمرة مع الكتاب والصحفيين ومقدمي ومعدي ومذيعي البرامج بالقنوات التلفزيونية والإذاعية بشأن كيفية الرد على الشائعات، وتدريب الإعلاميين الشباب على كيفية الرد على أساليب الجماعة الإرهابية وخاصة على وسائل الإعلام الجديد، والتأكيد على ضرورة أن يتضمن رد الإعلاميين على الشائعات والأكاذيب بالمعلومات والصور والفيديوهات لتفنيد المزاعم والأخبار المغلوطة عن الدولة، كذلك تنفيذ زيارات للإعلاميين للمشاريع القومية لتصوير ما يتم على أرض الواقع لتبصير وتوعية المصريين بحجم الجهد المبذول.