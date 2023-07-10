رئيس هيئة تنمية الصعيد: نمكن المرأة اقتصاديا ونوفر فرص عمل لها

قال المهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن المرأة المصرية لها دور كبير فى تحقيق التنمية في الدولة، وهذا منذ تاريخ طويل وصولا إلي الإنجازات التي حققتها ثورة 30 يونيو للمرأة.

وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة المصرية بدأت في تولي مناصب عديدة، وتشرع لها القوانين، إيمانا من القيادة السياسية بدورها الفعال في المجتمع، مبينا أن المرأة الصعيدية تتميز بقوة التحمل، والعمل الدؤوب، والمهارة في الحرف اليدوية.

برامج لتنمية مهاراتها.. تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بمحافظات الصعيد

وتابع "صالح"، أن من هذه الصفات جرى تكوين رؤية لتنمية المرأة الصعيدية، عن طريق التأهيل والتدريب، ودخولها لسوق العمل، ورسم خريطة مشتركة ما بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة تنمية الصعيد، وذلك من أجل دعمها اقتصاديا بالصعيد وتوفير فرص عمل وتدريبها وتأهيلها.