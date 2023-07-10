ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تضم 5 آلاف لاعب.. تفاصيل مبادرة "دوري أبناء مصر" لأبناء دور الرعاية

المسابقة
المسابقة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن مبادرة دوري أبناء مصر"، لأبناء دور الرعاية.

وترصد "الدستور" أهم المعلومات عن المبادرة وهى:-

تضم أكثر من 5 آلاف لاعب من 22 محافظة يمثلون أبناء دور الرعاية على محافظات الجمهورية.

تنظيم 3 مسابقات مختلفة تحت 13 سنة وتحت 17 سنة والمسابقة الأخيرة من سن 17 إلى 21 عاما لتكافؤ الفرص.

تقسيم المحافظات إلى 6 مناطق لإجراء التصفيات الأولي للبطولة لدور الرعاية.

تستضيف محافظات القاهرة والجيزة والسويس ودمياط وكفر الشيخ والفيوم الفرق المشاركة في الدوري.

تستهدف المبادرة الانتماء والمواطنة وكسر الحاجز النفسي للأبناء.

تعديل الصورة الذهنية لدى بعض أبناء دور الرعاية.

وشهدت النسخة الأولى حضور كلا من نجوم كرة القدم المصرية، منهم الكابتن أحمد حسن، والكابتن سيد معوض، والكابتن علاء نبيل، والكابتن محمد عبد الجليل، والكابتن تامر عبد الحميد، والكابتن أسامة عرابي.

وأكدت وزارة التضامن، أن دوري أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية يأتي استكمالاً لمبادرات التواصل والدمج المجتمعي باعتبار كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى التي تحظى باهتمام أبناء دور الرعاية.

الدمج المجتمعي التضامن الاجتماعي القاهرة والجيزة المحافظات

الأكثر قراءة

بعد الاتفاق على ضمه.. "الدستور" يكشف تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلى

قصة "حسناء المرج" بعد إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها

أحد مشايخ سيوة: الرئيس السيسى وجه بتلبية مطالب لم يلتفت لها أحد منذ عقود

فى أول زيارة لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة: مدبولى يصل سيوة

محافظ قنا: مجمعات الخدمات الحكومية تسهم في إنهاء معاناة سكان القرى

إخماد حريق فى مبنى بنك بالخليفة المأمون بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»