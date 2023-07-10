تضم 5 آلاف لاعب.. تفاصيل مبادرة "دوري أبناء مصر" لأبناء دور الرعاية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن مبادرة دوري أبناء مصر"، لأبناء دور الرعاية.

وترصد "الدستور" أهم المعلومات عن المبادرة وهى:-

تضم أكثر من 5 آلاف لاعب من 22 محافظة يمثلون أبناء دور الرعاية على محافظات الجمهورية.

تنظيم 3 مسابقات مختلفة تحت 13 سنة وتحت 17 سنة والمسابقة الأخيرة من سن 17 إلى 21 عاما لتكافؤ الفرص.

تقسيم المحافظات إلى 6 مناطق لإجراء التصفيات الأولي للبطولة لدور الرعاية.

تستضيف محافظات القاهرة والجيزة والسويس ودمياط وكفر الشيخ والفيوم الفرق المشاركة في الدوري.

تستهدف المبادرة الانتماء والمواطنة وكسر الحاجز النفسي للأبناء.

تعديل الصورة الذهنية لدى بعض أبناء دور الرعاية.

وشهدت النسخة الأولى حضور كلا من نجوم كرة القدم المصرية، منهم الكابتن أحمد حسن، والكابتن سيد معوض، والكابتن علاء نبيل، والكابتن محمد عبد الجليل، والكابتن تامر عبد الحميد، والكابتن أسامة عرابي.

وأكدت وزارة التضامن، أن دوري أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية يأتي استكمالاً لمبادرات التواصل والدمج المجتمعي باعتبار كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى التي تحظى باهتمام أبناء دور الرعاية.