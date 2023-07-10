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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هشام حطب: شكرا للمنتخب الأولمبي.. وهذا الجيل يمثل المستقبل للكرة المصرية

هشام حطب رئيس اللجنة
هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية

أعرب هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن تقديره وشكره للمنتخب الأولمبي لكرة القدم على الأداء والمستوى المميز الذي ظهر به الفريق في نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت في المغرب وحقق فيها الفريق المركز الثاني والميدالية الفضية بعد حسم التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. 


وقال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن منتخبنا الأولمبي قدم أداء رائعا طوال البطولة وكان منافسا قويا على اللقب مع منتخب المغرب في المباراة النهائية ورغم خسارة اللقب ولكن الفريق قدم ما عليه ونافس بقوة على اللقب بعد أن نجح في حسم التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهو هدف كنا نسعى إليه من المشاركة في البطولة وتحقق وأيضا المشاركة في البطولة حققت العديد من الايجابيات للفريق من أجل الاستفادة منها مستقبلا. 


وأضاف: “في النهاية منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد باريس وهو وصيف قارة أفريقيا وكان يستحق الفوز باللقب ولكن القدر شاء أن يحقق الفريق المركز الثاني والأهم حاليا هو التركيز على الاستعدادات لخوض أولمبياد باريس وهذه مهمة جديدة لهذا الجيل المميز والذي يمثل مستقبل كرة القدم المصرية ولدينا طموحات كبيرة معهم وبعد نهاية بطولة أفريقيا في المغرب التركيز على أولمبياد باريس 2024 والاستعداد الجيد لها لاستمرار مسيرة ناجحة للمنتخب الأولمبي لكرة القدم”.

 
وأشار حطب، إلى أن مصر تحقق طفرة رياضية في السنوات الأخيرة واهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين ومنحهم اهتمام كبير وتوفير الإمكانيات الكبيرة الحالية نحصد نتيجته في المشاركات الدولية المتعددة في كل الرياضات ونحقق بطولات وإنجازات عديدة ولدينا طموحات كبيرة في تحقيق المزيد والمزيد من البطولات والنجاحات الرياضية في القادم ونعمل دائما من أجل تطوير الرياضة وتطوير الخطط التي يتم وضعها من أجل الوصول للأفضل وسط العديد من المنافسات الدولية القوية والتحديات الكبيرة التي نعمل لمواجهتها لأن الهدف الأساسي للجنة الأولمبية المصرية هو رفع راية مصر في جميع المحافل الرياضية المختلفة.

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