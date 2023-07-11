"حدث فخم للغاية".. مشاهير يتحدثون عن مهرجان العلمين الجديد قبل انطلاقه بأيام

يتصدر مهرجان العلمين الجديدة محركات البحث على جوجل، وذلك بالتزامن مع استعداد مصر لأكبر مهرجان ترفيهى، تنوعت التعليقات عن هذا المهرجان من المشاهير.

وقال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مدينة العلمين الجديدة ستستقبل أكبر مهرجان ترفيهى فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن صناعة الترفيه وكرنفال العلمين لا يمكن التعامل معه على أنه صناعة هامشية: "نتحدث عن حدث ضخم للغاية وترويج سياحى لمدينة تجسد الملحمة التى قام بها المصريون فى السنوات العشرة الماضية".

وأضاف الطاهرى، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كان حلما بعيد المنال أن يحدث فى العلمين الجديدة هذا العمران، نتحدث عن مدينة على أحدث طراز عالمى لمدن الجيل الرابع.. هنا جمال لا مثيل له، وعندما نقول جنة الله على الأرض لا نكون قد بالغنا".

وتابع الإعلامى: "من الصعب منافسة العلمين الجديدة، والعلمين لن تكون مجرد مصيف، وسيكون مجتمعا يعيش طوال السنة، وكرنفال العلمين يعزز هذا الأمر وهذا التواجد العمراني".

بينما قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية وأحد أعضاء مجلس الأمناء الخاص بمهرجان العلمين، إن المهرجان سيكون نقلة للوطن العربي والشرق الأوسط.

وتقام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم.

ومن المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي ويضم العديد من الفعاليات حيث يضم عددًا من الأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية، عددًا كبيرًا من نجوم المنطقة العربية في كل المجالات، يتضمن سلسلة كبيرة من الحفلات الغنائية الضخمة لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي والنجوم العالميين كما يشهد المهرجان بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، وعروض أزياء عالمية ،إقامة بطولة ترياثلون سباق ثلاثي _ بطولة بادل عالمية، وعروض للطائرات وبطولة للتجديف وسباق للسيارات، يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.