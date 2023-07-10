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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة سائق توك توك مصابا بطلق نارى فى الشرقية

جثة
جثة

تكثف مباحث الشرقية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سائق توك توك وسط الأراضي الزراعية مصابا بطلق ناري بالرأس. 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، بلاغًا من مزارع من مدينة أبوكبير بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره وسط الأرض الزراعية مصابًا بطلق ناري بالرأس.

انتقلت على الفور قوات الشرطة، حيث أشرفت على نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أبوكبير المركزي وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الجثة لسائق توكتوك من مدينة أبوكبير ويرجح أن يكون دافع الجريمة السرقة.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وتحديد سببها وانتداب الطب الشرعي؛ لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

مباحث الشرقية جثة سائق توك توك ر أمن الشرقية

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