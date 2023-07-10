جنايات الأحداث تنتصر للاعب كرة قدم هشم مُتهمين رأسه في بورسعيد

انتصرت محكمة جنايات الأحداث بمحافظة بورسعيد للاعب كرة قد تعرض للإصابة برأسه في محافظة بورسعيد، وأصدرت حكمها بحبس كل من المتهمين 5 سنوات في إحدى التهم، و3 أشهر في التهمة الأخرى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الشروع في قتل اللاعب وحيازة سلاح، وقضت المحكمة بحبسهما 5 سنوات عن تهمة الشروع في القتل، و3 أشهر عن تهمة حيازة السلاح، وذلك في القضية رقم 2807 لسنة 2023 جنح الزهور.



أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 15 من شهر إبريل الماضي، والمتهم فيها كل من أحمد ع ج، إبراهيم ع ا ا، وكان خلال الأحداث يشاهد أنس الخضيري مباراة كرة قدم بين فريقين، وحدثت مشادة بين الفريقين بملعب المباراة، ولم يكن المجني عليه مهتما بها حتى أنه لم يكن يشجع وكان يشاهد فقط، وبعد انتهاء المباراة وأثناء خروجه من المعلب رفقة زملائه فوجئ بطوب يتم إلقاؤه عليهم، وقيد أحد المتهمين حركته من الخلف، وقام آخر يحمل قطعة من الرخام بقوة شديدة بضربه بحافتها، وقتها لم يشعر بشيء وسقط على الأرض، حتى تم نقله وتبين أنه مصاب بإصابات خطيرة.

وأصيب لاعب الكرة أنس الخضيري وقت الحادث بكسر بعظام الجمجمة، ولا يزال يعاني من آثار الإعتداء حتي الآن، ويخضع لعمليات جراحية، بعدما تم فتح رأسه من أعلى من الأذن لـ الأذن، ولم يعد قادرًا علي الحركة أو المذاكرة للثانوية العامة، أو تحقيق حلمه في لعب كرة القدم.

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