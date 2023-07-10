"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات حول معرض القاهرة للحرف اليدوية

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تنظيم معرض بعنوان "القاهرة للحرف اليدوية" بالتعاون مع جهار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في الفترة من يوم الخميس 13 حتى 15 يوليو الجاري بحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية.

وفى هذا الصدد استعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، أبرز المعلومات حول معرض القاهرة للحرف اليدوية اليوم.

_يقام في الفترة من 13 إلى 15 يوليو.

_ينظم المعرض في حديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية.

_يشارك فيه نخبة متميزة من فناني الحرف اليدوية والتراث بمصر.

_يأتي ضمن أحتفالات القاهرة بعيدها القومي رقم 1054.

_يضم منتجات التطريز على المنسوجات والكليم والسجاد.

_يضم منتجات الجلود الطبيعية وإكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة والتحف.

ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار.