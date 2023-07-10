ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات حول معرض القاهرة للحرف اليدوية

الحرف اليدوية
الحرف اليدوية

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تنظيم معرض بعنوان "القاهرة للحرف اليدوية" بالتعاون مع جهار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في الفترة من يوم الخميس 13 حتى 15 يوليو الجاري بحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية. 

وفى هذا الصدد استعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، أبرز المعلومات حول معرض القاهرة للحرف اليدوية اليوم.

_يقام في الفترة من 13 إلى 15 يوليو.

_ينظم المعرض في حديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية.

_يشارك فيه نخبة متميزة من فناني الحرف اليدوية والتراث بمصر.

_يأتي ضمن أحتفالات القاهرة بعيدها القومي رقم 1054.

_يضم منتجات التطريز على المنسوجات والكليم والسجاد.

_يضم منتجات الجلود الطبيعية وإكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة والتحف.

ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار.

ابرز المعلومات أثنين 10 يوليو الأوبرا المصرية الحرف اليدوية والتراثية الخزف والفخار الصغيرة والمتوسطة السجاد والكليم

الأكثر قراءة

بعد الاتفاق على ضمه.. "الدستور" يكشف تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلى

قصة "حسناء المرج" بعد إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها

فى أول زيارة لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة: مدبولى يصل سيوة

أحد مشايخ سيوة: الرئيس السيسى وجه بتلبية مطالب لم يلتفت لها أحد منذ عقود

محافظ قنا: مجمعات الخدمات الحكومية تسهم في إنهاء معاناة سكان القرى

إخماد حريق فى مبنى بنك بالخليفة المأمون بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»