تفاصيل مشاركة مكتبة الإسكندرية في معرضها الدولي للكتاب

تشارك مكتبة الإسكندرية هذا العام في معرض الاسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشر بالعديد من المطبوعات، في جناح البيع وينطلق المعرض من 12 إلى 26 يوليو 2023 بمكتبة الإسكندرية.

ومن أحدث المطبوعات التي ستعرضها مكتبة الاسكندرية في المعرض: - كتاب " عسكريون وأطباء في مصر الصاوية " تأليف: د. حسين عبد البصير. تصدير د. مصطفى الفقي، مكتبة الإسكندرية. متحف الآثار، 2022.

يذكر أن هذا الكتاب أصدرته مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، لعالم المصريات ومدير متحف الآثار بالمكتبة الدكتور حسين عبد البصير. ويتناول الكتاب مفهوم السيرة الذاتية في مصر القديمة بشكل جديد ومختلف. ويوضح دوافع تصوير النبلاء في تلك الأعمال الأدبية والفنية في العصر الصاوي أو عصر الأسرة السادسة والعشرين (526-664 ق.م)، أو بداية العصر المتأخر في التاريخ المصري القديم. ويقدم لنا العديد من المعلومات عن الحياة السياسية والتغيرات المختلفة في المجتمع المصري القديم في تلك الفترة. كما يتناول الكتاب مفهوم الذات المصرية القديمة، وكيف تم التعبير عنها في مصر القديمة، وأنها كانت جزءًا مؤثرًا وفاعلاً في الثقافة المصرية للطبقات العليا من المجتمع المصري القديم. ويؤسس إلى ما يطلق عليه المؤلف "تمثيل الذات" من خلال دراسة السير الذاتية والتماثيل والآثار العديدة التي تركها النبلاء في ذلك العصر.

تقوم الدراسة على منهج دراسي شامل متعدد التخصصات لهذا الموضوع الذي كان الوسيلة المثلى

التي تم من خلالها دراسة التعبيرات المصرية القديمة عن الذات في مصر القديمة. ومن خلال هذا المجال الجديد في علم المصريات، وهو دراسة "تمثيل الذات المصرية القديمة"، يمكن إجراء دراسات تقوم على تحليلات متعددة التخصصات ومقارنة بين ثقافات متنوعة في الأدب والفن وعلوم الآثار والتاريخ والسير.

وألف الدكتور حسين عبد البصير، عددًا كبيرًا من الكتب والمقالات العلمية والروايات والقصص مثل "جميلات الفراعنة"، و"توت عنخ آمون"، و"أعظم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين، و"سحر

الإسكندرية" وغيرها. كما ألف كتاب "العيش للأبد: تمثيل الذات في مصر القديمة" مع مجموعة من أهم علماء المصريات في العالم.

وتقدم مكتبة الإسكندرية أيضا خلال المعرض كتاب " مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية ". والذي صدر حديثا بواسطة مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة في مجلدين ويتضمن الاعمال الكاملة لرائد دراسات الاثار الإسلامية د. حسن عبد الوهاب وتصدير د. مصطفي الفقي تحرير د. محمد الجمل 2022.

ويعد الدكتور حسن عبد الوهاب من أوائل العلماء المصريين الذين اهتموا بتخصيص دراسة مستقلة باللغة العربية لدراسة تاريخ المساجد الأثرية في مصر (القاهرة 1946)، والذي يعد مرجعًا فريدًا في دراسة مساجد مصر وآثارها الإسلامية، بعد أن كانت حكرًا على الأجانب.

ويأتي إصدار هذا الكتاب لإبراز إنجازات كبار الرواد المصريين من أساتذة الأجيال في الآثار والحضارة الإسلامية؛ مِمَّنْ شاركوا في التطور المعرفي والإنساني، وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي في نهضته المتجدِّدة، تتناول مقالات الأستاذ حسن عبد الوهاب تاريخ التراث المعماري الإسلامي في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى العصر الحديث، عبر عصور الفتوح الإسلامية الأولى ثم الطولونيين والإخشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين إلى عصر أسرة محمد علي، ويتم هذا التناول من خلال دراسة أثرية وحضارية، بالإضافة الي دراسات تتناول الآثار الإسلامية في العالم العربي من منشآت معمارية تشتمل على مساجد ومدارس ووكالات وقصور ومنازل، وغيرها من الآثار الإسلامية التي تشهد بروعة التراث الحضاري للأمة الإسلامية وما تحتويه من عناصر معمارية؛ كالقباب والمآذن والعقود، وعناصر زخرفية هندسية ونباتية وكتابية تتزين بروائع الخط العربي، مع دراسات تفصيلية للتطور العمراني للمواقع التاريخية في مختلف بلدان العالم الإسلامي.

كما تقدم المكتبة سلسلة " تراث الإنسانية للنشء والشباب " الاشراف العام للأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية وهي سلسلة تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة في كل فروع المعرفة الإنسانية، على نحو مبسط وسهل وجذاب، لجميع الشباب في مصر والعالم العربي، وذلك اضطلاعا من مكتبة الإسكندرية العالمية بدورها المعرفي والتنويري، من خلال نشر رسالة مصر الخالدة عبر الزمان والمكان.

وجديرٌ بالذكر أن المكتبة تُفرد مساحة كبيرة لعرض إصداراتها الدورية؛ ومن أهمها مجلة "ذاكرة مصر" التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وأيضا مجلة "ذاكرة العرب"، والتي تضم موضوعات مميزة ومتنوعة تسلط الضوء على تاريخ العرب وتراثهم المتنوع. وسلسلة "مراصد" المتخصصة في علم الاجتماع الديني، و"أوراق" التي تتخصص في الدراسات المستقبلية. فضلاً عن حولية "أبجديات" التي تضم أبحاثًا علمية محكمة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة "كراسات قبطية" المهتمة بالتراث القبطي.

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