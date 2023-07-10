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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المرور تحرر 85148 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 85148 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 24026 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 1368 مخالفة سير دون تراخيص، و10 مخالفات دراجات نارية، و25 مخالفة موقف عشوائى و19 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الحملات المرورية قانون ولوائح المرور قائدي السيارات

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