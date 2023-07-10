محافظ المنوفية يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر مكتبه بالديوان العام.

تأتي تلك الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات الدورية لتعزيز التعاون المشترك بين التنسيقية والجهاز التنفيذي للمحافظة نحو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب محافظ المنوفية.

واستعرض محافظ المنوفية جهود التنمية بكافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات المتنوعة بنطاق المحافظة ونسب الإنجاز بها، فضلا عن التعرف على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 وأبرز المشروعات المستهدف تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأكد المحافظ على أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ومنظمات المجتمع المدني، وتبني الرؤى والأفكار غير التقليدية لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطن المنوفي.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والمتميز لأعضاء التنسيقية كونهم نماذج مشرفة وأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة واحدة لتجعل صوت الشباب مسموعا، فى ظل حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية و تدريبهم لتوليهم العديد من المناصب و المشاركة فى صنع اتخاذ القرار.