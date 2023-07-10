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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق والكويت يبحثان تحضيرات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

العراق والكويت
العراق والكويت

بحث وزير الخارجية العراقي  فؤاد حسين وسفير الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج، اليوم ،  تحضيرات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المقرر عقده نهاية العام.

وذكر بيان للوزارة العراقية ، وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، استقبل سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج، مبينا انه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تطويرها.

واضاف ان الجانبين ناقشا الزيارة القادمة لوزير الخارجيَّة الكويتيّ إلى العراق، كما تم مناقشة مخرجات الاجتماعات الفنيَّة الأخيرة للجنة العراقية-الكويتية المُشترَكة التي عقدت أعمالها مُوخراً لمناقشة مُذكرة التفاهم الخاصة بالحقول النفطية المُشترَكة بين البلدين.

وتابع انه تم التطرق ايضا إلى تحضيرات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة لدول الجوار والمنطقة المقرر انعقاده قبل نهاية العام الحالي في بغداد، وأهمّيَّة استمرارعقد هذه المؤتمرات واللقاءات المُشترَكة بما يساهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز أمن المنطقة.

العراق الكويت بغداد مؤتمر بغداد سفير دولة الكويت

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