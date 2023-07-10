مصرع طفل سقط من أعلى سيارة ربع نقل فى الشرقية

لفظ طفل فى الثامنة من عمره أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه من أعلى سيارة ربع نقل بطريق الصالحية الجديدة القصاصين، نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول "أحمد. م. ف"، 8 سنوات، مقيم دائرة مركز فاقوس جثة هامدة، إثر إصابته بكسور متعددة ونزيف بالمخ وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر سقوطه من أعلى سيارة ربع نقل بطريق الصالحية الجديدة القصاصين، نطاق مدينة الصالحية الجديدة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.