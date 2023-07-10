بعد مرور 3 أيام.. استخراج جثمان الغريق الثانى بمطوبس فى كفرالشيخ

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال الطالب على أبوشنب من قرية أبوشنب التابعة لسيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، والذي قد لقي مصرعه غرقًا هو وصديقه بمياه البحر المتوسط بمركز مطوبس قبل 3 أيام، وجرى نقل جثمانه عبر سيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى فوه المركزي.

فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان صديقه "أحمد محمد شعبان" قبل يومين، وكانت تكثف جهودها للبحث عن جثمان على أبوشنب حتى تم العثور عليه.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه قد تابع الجهود المبذولة من قبل رجال الإنقاذ وغطاسي الخير بمساعدة الصيادين، لاستخراج جثمان الشاب على أبوشنب من قرية أبوشنب التابعة لسيدي سالم، الذي غرق في منطقة غير مصرح بها بالنزول في مياه البحر المتوسط بمطوبس لخطورتها، بالتعاون مع خفر السواحل، واللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ.

وقدم محافظ كفرالشيخ واجب العزاء لأسرة الشابين، سائلًا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

فيما ووجه محافظ كفرالشيخ الشكر لرجال الإنقاذ بمصيف بلطيم، وغطاسي الخير حمادة الصاوي، ومصطفى بهنسي، وأحمد علي وأحمد حسن، غطاسين متطوعين، وللصيادين، وأهالي قرية أبوغنيمة.



فيما ناشد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، المصطافين توخي الحذر وعدم المجازفة والدخول لأماكن خطرة والاستمتاع بمياه البحر بالأماكن الآمنة، والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ بكل شواطئ مصيف بلطيم، نظرًا لارتفاع الأمواج من 2.5 متر لـ4 أمتار، حتى لا يتعرض أحدهم للغرق.

