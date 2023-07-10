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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موانئ البحر الأحمر: تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة اليوم

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  9 سفن وتم خلالها تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 489 شاحنة و103 سيارة.

 

وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر فى بيانها، أن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع ، 229 شاحنة و84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 260 شاحنة و19 سيارة.

 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين القاهرة والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة،  والحرية، وغادرت العبارة أمل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و220 شاحنة. 

 

ويشهد الميناء رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين سينا وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2600 راكب بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا السفينتين القاهرة والحرية رحلات مكوكية

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