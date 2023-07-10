"البعبع" لأمير كرارة يضيف مليون جنيه جديدة ويتواجد فى المركز الثانى

تواجد الفنان أمير كرارة بفيلمه الجديد «البعبع»، أمس الأحد، في المركز الثاني بقائمة أفلام موسم عيد الأضحى المبارك وسط انتشار كبير أيضًا في عدد من الدول العربية وتحقيقه إيرادات خارجية مميزة.

إيرادات فيلم البعبع

وحقق فيلم البعبع بطولة النجم أمير كرارة والفنانة ياسمين صبري، أمس الأحد، إيرادات بقيمة 1,023,649 جنيه في شباك التذاكر المصري متواجدًا في المركز الثاني بعد فيلم بيت الروبي، ووصلت الإيرادات الكلية لفيلم البعبع حتى صباح اليوم إلى 27 مليون جنيه و50 ألفًا، وهي إيرادات مميزة للغاية.

جدير بالذكر أن فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي، الطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم "البعبع" بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذي عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، وخلال الأيام المقبلة يبدأ أمير كرارة تصوير مسلسل جديد، كما تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل رمضاني للموسم المقبل.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 شهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر، وهي "بيت الروبي"، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمي، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن "توتا" وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوي، و"تاج" بطولة تامر حسن ودينا الشربيني وعمرو عبدالجليل وساندي وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبدالوهاب.