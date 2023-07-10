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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 2660 حاوية مكافئة و193 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

شهدت حركة الملاحة وتداول الحاويات بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا خلال الـ 48 ساعة الماضية .. حيث تم تداول 2660 حاوية مكافئة و193 ألف طن بضائع من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.
وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع ، في بيان له ، إنه تم دخول وخروج 59 سفينة خلال هذه المدة بميناءي الإسكندرية والدخيلة ، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 41 سفينه أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.
من جانبه ، وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي ، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية ، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء والالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.
 

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الحاويات بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية السلع الاستراتيجية السلامة والصحة المهنية

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