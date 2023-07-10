تداول 2660 حاوية مكافئة و193 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

شهدت حركة الملاحة وتداول الحاويات بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا خلال الـ 48 ساعة الماضية .. حيث تم تداول 2660 حاوية مكافئة و193 ألف طن بضائع من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع ، في بيان له ، إنه تم دخول وخروج 59 سفينة خلال هذه المدة بميناءي الإسكندرية والدخيلة ، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 41 سفينه أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

من جانبه ، وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي ، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية ، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء والالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.

