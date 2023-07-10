المدير الرياضي السابق لباريس: مبابي لا يمكنه قيادة فريق

يرى ليوناردو، المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه حان الوقت لرحيل كيليان مبابي عن صفوف الفريق.

وأثار مستقبل كيليان مبابي الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن اللاعب رغبته في عدم تفعيل شرط تمديد عقده مع النادي حتى 2025.

وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة لـ ليكيب الفرنسية: "حان الوقت لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان لمصلحة النادي، مهما حدث يجب أن يرحل".

وأضاف: "باريس سان جيرمان موجود قبل مبابي وسيبقى بعده أيضًا، كان في باريس لمدة 6 سنوات وفي السنوات الستة تلك 5 أندية مختلفة فازت بدوري أبطال أوروبا".

ولعب مبابي 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي وسجل 41 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

وأكمل: "هذا يعني أنه من الممكن تمامًا الفوز بهذه البطولة بدونه، مبابي أظهر بسلوكه في آخر عامين أنه ليس لاعبًا قادرًا على قيادة فريق، إنه لاعب عظيم وليس قائدًا هداف عظيم ولكنه ليس مبدعًا، من الصعب بناء فريق حوله".

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.