كولر يكلف الجهاز المعاون بمراقبة مفاتيح الزمالك وتجهيز تقرير قبل القمة الـ126

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غداً الثلاثاء عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب انتهاء مباراة الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ستاد برج العرب.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 75 ويقترب بقوة من حسم درع الدوري بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 42.

وكان كولر قرر إراحة اللاعبين لالتقاط الأنفاس قبل الاستعداد لمباراة الزمالك في القمة 126 المؤجلة من الجولة الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وطلب السويسري من الجهاز المعاون له تجهيز تقرير عن مباريات الزمالك الأخيرة من أجل الوقوف على مستوى المنافس وتحديد مواطن القوة والضعف في أسلوب أوسوريو المدير الفني للأبيض.

وكلف كولر التونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو تجهيز العديد من اللقطات لأبرز لاعبي الزمالك خاصة في خط الدفاع والهجوم من أجل اختيار لاعبي الأهلي لخوض تلك المباراة خاصة أنها الحاسمة لبطولة الدوري بشكل رسمي.

وأكد كولر أن الأهلي خاض موسمًا طويلًا وتحمل الإرهاق الشديد بسبب التنقل بين الملاعب والدول لخوض المباريات المحلية والقارية ولا شك أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون إلى رؤية أسرهم وإلى الراحة.

وشدد كولر على أن الموسم لم ينته بعد وأنه لأول مرة في تاريخه يحقق هذا الكم من البطولات في موسم واحد.

وأوضح المدير الفني أن أغلب التغييرات كان هدفها منح راحة لبعض اللاعبين والحفاظ عليهم من الإصابات خاصة أن البديل يؤدي بكفاءة اللاعب الذي يشارك كما أن الفريق مقبل على مباراة ديربي أمام الزمالك.

ووجه كولر رسالة طالب خلالها بالسماح بحضور السعة الكاملة للجماهير في المدرجات خلال مباراة الزمالك مشددًا على أن الكرة تلعب من أجل الجماهير.