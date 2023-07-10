"تعليم دمياط" يحصل على المركز الثالث في مسابقة مبادرة "مدارس بلا تدخين"

أكد المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن مدرسة الشهيد ماهر المليجي التجارية المشتركة العسكرية بإدارة الزرقا التعليمية فازت بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة مبادرة "مدارس بلا تدخين ( قوتي في صحتي - الإدمان مدمر)" للمرحلة الثانوي الفني.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن امتنانه لجميع القائمين على البرنامج لما بذلوه من تعاون وجهد في إنجاح المبادرة، تحت إشراف عبدالعليم جمعة وكيل المديرية، إيناس عبد الخالق مدير عام الخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية.

يذكر أن مسابقة "مدارس بلا تدخين (قوتي في صحتي - الإدمان مدمر) جاءت تنفيذا لخطة الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية ( إدارة وحدة مناهضة التدخين والمخدرات) للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م.

وتضمنت أنشطة المسابقات تنمية القيم والأخلاق الحميدة وإعداد جيل لديه القدرة على التفكير الإبداعي للمشاركة في التنمية وتوعية الطلاب بالأثار الضارة الناتجة عن التدخين وتعاطى المخدرات وتفعيل دور جماعات مناهضة التدخين والمخدرات بالمدارس في تأدية الدور المنوط بهم في حماية زملائهم في الوقوع في براثن التدخين والمخدرات.