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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 في تصادم دراجتين ناريتين في بني سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 4 شباب، بإصابات متنوعة، اليوم، في حادث تصادم دراجتين ناريتين، بأحد الطرق الفرعية بشرق النيل في مدينة بني سويف الجديدة، وجرى نقل المصابين بسيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، بطريق فرعي شرق النيل في بني سويف وتحديدًا بجوار المشتل، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم: "إسلام. م . م" 20 سنة، مصابا جروح وكدمات، و"كريم. م . ع" 20 سنة، مقيم سنور مصابا جروح وكدمات، و"هيثم . ش . ن" 20 سنة، مقيم بني سويف، مصابا اشتباه خلع بالكتف الأيمن وجروح متفرقة، و"أحمد . ر . ي" 17 سنة، مقيم بني سويف، مصابا اشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة".

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.

تصادم دراجتين ناريتين بني سويف الجديدة هيئة الإسعاف المصرية سيارات الإسعاف عمليات شرطة النجدة قسم الاستقبال والطوارئ

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