ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

شحاتة أبو زيد: استضافة مصر قمة دول جوار السودان خطوة لتهدئة الأوضاع

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان يوم الخميس المقبل، وذلك لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، لافتا أن القمة تستهدف وضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة في السودان الشقيق.

وأضاف النائب شحاته أبو زيد، في بيان له، أن الدولة المصرية من أكبر الدول الداعمة لاستقرار السودان والحفاظ عليه من أضرار ومخاطر الحرب والانقسام، مؤكدا أن قمة دول جوار السودان تعد خطوة مهمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية وحماية حياة المدنيين في السودان الشقيق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دولة السودان تمر بظروف خطيرة ولابد من إعمال العقل للحفاظ على الدولة السودانية، معقبا: "مصر لم تتوقف عن دعم السودان منذ اندلاع الأزمة".

وتابع النائب شحاته أبو زيد: استضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان يوم الخميس المقبل يعتبر خطوة مهمة لتهدئة الأوضاع في السودان وسيزيل الاحتقان بين الأطراف، وبالتالي تعزيز جهود دعم الاستقرار والأمن في الدولة السودانية الشقيقة.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أن مصر ستستضيف قمة دول جوار السودان "المؤتمر سيضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان".

وأضافت رئاسة الجمهورية، أن استضافة مصر قمة دول جوار السودان تأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها".

استقرار السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة السودانية إنهاء الصراع تهدئة الأوضاع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي دول جوار السودان شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب

الأكثر قراءة

الجالية المصرية فى كندا تحتفى بفيبى وصفى بعد تكريمها من الرئيس السيسى

اليوم.. المفاوضات النهائية بين أردوغان وكريسترسون بشأن انضمام السويد إلى "الناتو"

حظك اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

"الأهرام": مشروع "حياة كريمة" يعد إحدى ركائز الجمهورية الجديدة

وزير الشباب يستقبل بعثة المنتخب الأوليمبى فى مطار القاهرة

"جندي": نعتبر المجال الطبي في عمق العلاقة بين التنمية والهجرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب