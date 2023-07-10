شحاتة أبو زيد: استضافة مصر قمة دول جوار السودان خطوة لتهدئة الأوضاع

أكد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان يوم الخميس المقبل، وذلك لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، لافتا أن القمة تستهدف وضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة في السودان الشقيق.

وأضاف النائب شحاته أبو زيد، في بيان له، أن الدولة المصرية من أكبر الدول الداعمة لاستقرار السودان والحفاظ عليه من أضرار ومخاطر الحرب والانقسام، مؤكدا أن قمة دول جوار السودان تعد خطوة مهمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية وحماية حياة المدنيين في السودان الشقيق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دولة السودان تمر بظروف خطيرة ولابد من إعمال العقل للحفاظ على الدولة السودانية، معقبا: "مصر لم تتوقف عن دعم السودان منذ اندلاع الأزمة".

وتابع النائب شحاته أبو زيد: استضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان يوم الخميس المقبل يعتبر خطوة مهمة لتهدئة الأوضاع في السودان وسيزيل الاحتقان بين الأطراف، وبالتالي تعزيز جهود دعم الاستقرار والأمن في الدولة السودانية الشقيقة.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أن مصر ستستضيف قمة دول جوار السودان "المؤتمر سيضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان".

وأضافت رئاسة الجمهورية، أن استضافة مصر قمة دول جوار السودان تأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها".