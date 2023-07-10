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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبد الوهاب خليل يثمن الدور المصرى لتهدئة الأوضاع فى السودان

النائب عبد الوهاب
النائب عبد الوهاب خليل

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن استضافة مصر قمة دول جوار السودان، تعكس الدور المحوري لمصر في إيجاد حل في أسرع وقت لهذه القضية التي باتت تؤرق الشعب السوداني، وتقف حقه المشروع في العيش في أمن والتطلع لمستقبل أفضل.

وأضاف "خليل"، في تصريحات له، أن مصر تتطلع من خلال تلك القمة إلى وضع حلول فاعلة بالمشاركة مع دول الجوار، للأزمة السودانية، بالشكل الذي يمثل وقفًا فوريا ودائما للاقتتال القائم حاليا بين العناصر السودانية، وتسوية الأزمة السودانية وفقًا للمعايير الإقليمية والدولية.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر تقوم بدور كبير في تهدئة الأوضاع في السودان، وذلك منذ اندلاع الاشتباكات هناك، وقد تنوع دورها ما بين التنسيق بين العناصر السودانية لوقف الاقتتال، أو استضافة النازحين السودانيين واستضافتهم باعتبارهم ضيوف مصر، كما أشار الرئيس السيسي في تصريحات، يصل عددهم إلى 9 ملايين شخص سوداني إلى الآن.

ونوه النائب عبد الوهاب خليل بأن السودان يمثل الأمن القومي المصري إلى حد بعيد، واستقرار السودان وأمنه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، لذلك يأتي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

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