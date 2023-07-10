"المركزي" يوضح دور قطاع التعاون الإفريقي في تعزيز التعاون مع القارة السمراء

كشف البنك المركزي دور قطاع التعاون الإفريقي في تعزيز التعاون مع القارة السمراء.

ويتولى القطاع العديد من المسؤوليات المهمة من بينها دعم العلاقات الاقتصادية والتعاون مع البنوك المركزية الإفريقية، وكذلك مؤسسات ومنظمات وتجمعات أفريقية مختلفة، وتلك المهتمة بالشأن الاقتصادي الإفريقي.

ويهدف القطاع إلى تعميق التواجد الاقتصادي في القارة السمراء وزيادة التعاون مع دولها، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية المصرية بالقارة ودعم العلاقات الاقتصادية المصرية-الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والبنوك المركزية.

ويتولى هذا القطاع دعم العلاقات الاقتصادية المصرية-الإفريقية، عن طريق المشاركة والتفاعل في مختلف المحافل الإفريقية التي تطرح مبادرات تعاون مشتركة على مستوى القارة، وذلك بالتعاون مع قطاعات البنك المختلفة، مثل: جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والمعهد النقدي للكوميسا، وغرفة مقاصة الكوميسا وذلك بالتعاون مع قطاعات البنك المختلفة.

كما يتولى القطاع تزويد الإدارة العليا بالبنك بأهم الدراسات والمستجدات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية في القارة بشكل دوري، بغرض دعم القرار المبني على هذه المعلومات وبما يخدم الغرض من إنشاء القطاع، بالإضافة إلى ذلك، يسعى القطاع لإطلاق مبادرات جديدة تختص بمشروعات وطنية أو مشتركة لدعم التعاون الاقتصادي والتجارة المصرية الإفريقية.