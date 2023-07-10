أوكرانيا: مقتل 4 أشخاص فى قصف روسى على زابوريجيا

أعلنت القوات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص في قصف روسي على زابوريجيا، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الروسي إيجور كوناشينكوف، الأحد، عن أن الجيش الروسي قضى على أكثر من 530 جنديًا أوكرانيًا بجانب تدميره عدد من المعدات العسكرية الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال "كوناشينكوف" في البيان اليومي عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا،حسبما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.