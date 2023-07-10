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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على أهم نصائح الأرصاد لتجاوز أضرار ارتفاع درجات الحرارة

الطقس
الطقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع معدلات الرطوبة، وذلك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، حيث تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، خاصة في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.

تعرف على أهم نصائح الأرصاد لتجاوز أضرار ارتفاع درجات الحرارة 

 

  • الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.
  • ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.
  • ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة في درجات الحرارة.
  • التواجد في أماكن جيدة التهوية.
  • ضرورة الحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، والطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.
     

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم الإثنين، طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدلا ليلا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاط رياح على كل المناطق، مع وجود نشاط اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 أمتار.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة الشمس نشاط رياح

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