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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد ارتفاع التضخم السنوى إلى 36.8%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 36.8% لشهر يونيو 2023، مقابل 14.7% لنفس الشهر من العام السابق.

- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 92.1%

واستعرض جهاز الإحصاء، التغير السنوي شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022 كما يلي:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 64.9% وتأتي التغييرات نتيجة للآتي، ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 58.9%، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 92.1%، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.6%، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.0%، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 31.1%، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 36.5%، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 53.6%، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 35.5%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 45.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 45.4%.

- الملابس والاحذية سجلت ارتفاعاً قدره 23.5%

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 23.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 36.2%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 22.9%، مجموعة الأحذية بنسبة 21.0%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 6.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 8.3%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 3.3%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.2%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 41.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 29.2%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 50.0%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 39.4% .

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 19.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 13.7%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 23.6%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 30.2%.

- مجموعة النقل والمواصلات سجلت ارتفاعاً قدره 23.3%

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 23.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 34.8%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 21.6%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 1.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 16.7% .

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 28.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 31.3%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 51.0%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.0%.

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 7.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.1%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 4.5%.

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 49.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 49.3%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 31.2%.

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 28.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 34.9%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 50.5%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم السنوي معدل التضخم الاحصاء قسم الطعام

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