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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات للمتهم بقتل شخص دهسًا بالسلام

متهم
متهم

أمرت نيابة السلام بعرض المتهم بقتل شخص دهسا على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له و سلامة عقليته.

كما قررت نيابة السلام حجز سائق 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامه بدهس شخص أثناء عبوره الطريق بمدينة السلام.

فيما طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة بالقاهرة بمصرع أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، قيام السيارة بدهسه أثناء عبوره الطريق أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وألقى رجال الشرطة القبض على السائق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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