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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني لتوفير أجهزة طبية لمستشفى سرس الليان بالمنوفية

النائبة هناء سرور
النائبة هناء سرور

تقدمت النائبة الدكتورة هناء سرور عضو لجنتي الصحة والقيم بمجلس النواب، بطلب  للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان لتوفير بعض الأجهزة الطبية اللازمة لرفع مستوى الخدمة الطبية بمستشفى سرس الليان العام وهي: عدد ٨ أجهزة تنفس صناعي وعدد ١ جهاز ايكو، وعدد ٢ جهاز سونار وذلك نظرا لحاجة المستشفى الشديدة لتلك الأجهزة وذلك بسبب زيادة تردد المرضي علي المستشفي من مدينة سرس الليان ومركز الباجور والقرى المحيطة، لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وبناءً على طلب النائبة هناء سرور، تم توجيه الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب  العلاجي بوزارة الصحة باتخاذ اللازم، لسد حاجة المستشفى من الأجهزة اللازمة لمواصلة عملها بكفاءة وتقديم خدمة طبية متميزة تلبي حاجة المواطنين.

الإدارة المركزية للطب العلاجي الاجهزة الطبية النائبة هناء سرور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مستشفى سرس الليان مركز الباجور وزير الصحة والسكان

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