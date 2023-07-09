"القاهرة الإخبارية": حفلات غنائية وفعاليات ترفيهية ورياضية بمهرجان العلمين الترفيهي

قالت ليلاس كفوزي، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" في مدينة العلمين الجديدة، إن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي تنطلق خلال أيام، مؤكدة أن المهرجان هو أكبر مهرجان ترفيهي وسياحي في الشرق الأوسط.

وأضافت موفدة "القاهرة الإخبارية" أنه من المقرر أن يشهد مهرجان العلمين الترفيهي أكثر من مليون زائر لحضور عدد كبير من فعاليات المهرجان.

وأشارت إلى أن المهرجان يتضمن العديد من العروض الترفيهية والمعارض، بالإضافة إلى مسابقات في الكرة الشاطئية والجودو والسيارات وغيرها، بالإضافة إلى حفلات غنائية لأبرز وأشهر الفنانين في الوطن العربي والعالم.

وتابعت: "سيكون هناك حفل يوم 21 يوليو للفنان تامر حسني، وستكون الأولى ضمن فعاليات المهرجان المستمر من 13 يوليو حتى 26 أغسطس المقبل".

وأردفت: "هناك شركات حفلات عالمية ستشارك في تنظيم هذا المهرجان الذي سيكون وفقًا لأعلى المعايير" مؤكدة أن مدينة العلمين الجديدة تعد مدينة متكاملة من جميع النواحي.