سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 مقابل الجنيه

مع بدء أول التعاملات الصباحية حرص المسافرين إلى السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الريال السعودي، بشكل يكون ملحوظ أمام سعر الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم، طبق آخر تحديث وارد من خلال الموقع الإلكتروني في البنك المركزي وبالبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 في البنوك المصرية

وتعرض "الدستور" سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، طبق آخر تحديث وارد من خلال شاشات عرض سعر العملات في البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 يوليو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

في حين توقف سعر الريال السعودي في بنك سايب عند: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك كريدي اجريكول

وثبت سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك كريدي اجريكول عند مستوياته بقيمة: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل الجنيه المصري.