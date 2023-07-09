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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصري يهزم فاركو بثلاثية بالدوري الممتاز

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي يهزم فاركو بثلاثية

فاز المصري على مضيفه فاركو 3 /صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري لكرة القدم موسم 2022-2023.

وسجل محمد عبد اللطيف جريندو الهدف الأول للمصري في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء، قبل أن يسجل جابر كامل لاعب فاركو الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 87 سجل فرانك إتوجا الهدف الثالث للمصري.

بعدما استقبل تمريرة من إلياس الجلاصي قبل أن ينفرد بالمرمى ثم سدد الكرة أعلى الحارس محمد سعيد شيكا المتقدم عن مرماه فسكنت الشباك.

ورفع المصري رصيده إلى 44 نقطة  في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فاركو عند 41 نقطة في المركز التاسع.
 

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