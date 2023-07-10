بالتزامن مع ذكرى وفاتها.. محطات في حياة جيهان السادات

بالتزامن مع ذكرى رحيل السيدة جيهان صفوت رؤوف، زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، والتي خرجت للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية المصرية إلى دائرة العمل العام، نرصد في السطور التالية، محطات في حياتها.

-هي مُحاضرة جامعية في جامعة القاهرة سابقا وأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية.

- كان لجيهان السادات مبادرات اجتماعية ومشاريع إنمائية، فقد أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في ذلك الوقت.



ولدت«جيهان صفوت رؤوف» زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، في التاسع والعشرين من أغسطس عام 1933 بمدينة القاهرة لأب مصري يعمل أستاذ جامعي ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعى «جلاديس تشارلز كوتريل».

-حصلت جيهان على عدد من الشهادات العلمية، منها بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977، وماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980، كما حصلت على الدكتوراه في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1986، ونالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة، ثم بعد ذلك عملت بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.

زواجها

التقت مع الرئيس الراحل أنور السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها صيف عام 1948 وكانت في الخامسة عشرة من عمرها ووقعت جيهان في غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجا ولديه 3 بنات.

بالفعل تزوجته جيهان في 29 مايو 1949 وذلك مبكراً قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية عندما كان ضابطا صغيرا.

أدورها وأعمالها

شاركت جيهان زوجها الرئيس أنور السادات كل الأحداث الهامة التي شهدتها مصر بدء من ثورة 23 يوليو، وتعدّ السيدة الأولى في تاريخ جمهورية مصر العربية التي تخرج إلى دائرة العمل العام لتباشر العمل بنفسها بين صفوف الشعب المصري.

كان لها أدوار هامة في مصر ومشروعات لم تقام إلا على يدّ جيهان على رأسها مشروع تنظيم الأسرة ودعم الدور السياسي للمرأة وعدلت بعض القوانين على رأسها قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يعرف في مصر حتى الآن بقانون جيهان.

كما أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في الفترة ما بين 1970م إلى 1981م.

مؤلفاتها

كتاب «سيدة من مصر» وهي تحتوي على مذكراتها وقصص تجاربها من خلال العمل السياسي كقرينة للرئيس السادات.

كتاب «أملي في السلام» نشر في عام 2009 وهو يمثل تحليل ورؤي سياسية لما تشهده منطقة الشرق الأوسط وطرق التوصل إلى سلام منشود وحقيقي.

الجوائز

حصلت على العديد من الجوائز الوطنية والدولية للخدمة العامة والجهود الإنسانية للنساء والأطفال.

تلقت أيضا أكثر من 20 درجة دكتوراه فخرية من جامعات وطنية ودولية والجامعات في مختلف أنحاء العالم.

في عام 1993م تلقت جائزة جماعة المسيح الدولية للسلام.

في عام 2001 كانت هي الفائز بجائزة Pearl S. Buck.

في 9 يوليو 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنحها وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.



وفاتها

توفيت في يوم الجمعة 9 يوليو 2021 ميلاديًّا، الموافق 29 ذو القعدة 1442 هجريًّا، بعد معاناة مع المرض، وقد نعتها رئاسة جمهورية مصر العربية.