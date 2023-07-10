وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع حدوث ركود فى أمريكا بسبب ارتفاع التضخم

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مساء الأحد، أن احتمال حدوث ركود في أمريكا لا يمكن استبعاده تماما، حيث لا تزال البلاد تعاني من ارتفاع التضخم.

وأضافت يلين في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن استبعاد هذا تماما، ومع ذلك نتوقع أن تتباطأ وتيرة التوظيف مع وجود سوق عمل قوي كما هو الحال الان، على حد قولها.

ولفتت وزير الخزانة الأمريكية إلى أن التباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة مناسب وطبيعي.

وأكدت يلين أن الولايات المتحدة لديها اقتصاد سليم، وسوق عمل عظيم، ولكن هناك تضخم مرتفع للغاية، مؤكدة أن هذا مصدر قلق للإدارة الأمريكية وللشعب الأمريكي، معربة عن أملها في أن ينخفض مع مرور الوقت.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، قالت من بكين، إنه على الرغم من التوترات الأخيرة، فقد سجلوا رقماً قياسياً للتجارة الثنائية بين واشنطن وبكين في عام 2022 ، كما جددت دعوتها إلى بكين وواشنطن لتعزيز التواصل، بما في ذلك بشأن الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات هادفة لحماية أمننا القومي وفي حين أننا قد نختلف على هذه الإجراءات، لا ينبغي أن نسمح لهذا الخلاف أن يؤدي إلى سوء الفهم”.

الفيدرالى الأمريكى يتوقع بدء الركود العام الجارى

والخميس الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن توقعاته ببدء الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وأشار الاحتياطي في تقرير له إلى أن "آثار التشديد اللاحق لظروف الاقتراض المصرفية على خلفية تشديد الظروف المالية القائم، ستؤدي إلى ركود خفيف، سيبدأ في وقت لاحق من العام الجاري".

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي انخفاض وتائر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي والقادم من العام الجاري.

وحسب توقعات الاحتياطي الفيدرالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيتقلص في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل.