بتفتحوا باب جهنم.. الباز يطالب "المهن التمثيلية" بسحب بيان أزمة مسلسل "ليه لا"

طالب الإعلامي الدكتور محمد الباز، نقابة المهن التمثيلية، بسحب البيان الخاص بمشهد مسلسل "ليه لا" الذي تستنكر خلاله النقابة الإساءة للمسرح.

واستعرض الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" بيان نقابة المهن التمثيلية الذي يقول: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما جاء في أحد مشاهد مسلسل ليه لا، حيث دار حوار بين اثنتين من الممثلات حول كلية الآداب قسم علوم المسرح، وأن التمثيل اللي بجد في أكاديمية الفنون".

وأضاف البيان: "وينوه مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أن أقسام المسرح بجميع الجامعات المصرية هي أقسام رائدة وقام بالتدريس فيها أعظم أساتذة التمثيل في مصر والوطن العربي ومنهم سعد أردش وأحمد عبدالحليم وأحمد حلاوة وخليل مرسى ورانيا فتح الله وجمال ياقوت وفريد النقراشي وعبير منصور ونبيلة حسن أبوالحسن سلام ونبيل الألفي، وآخرون وتخرج فيهما ممثلون على أعلى مستوى".

وتابع: "وعليه تهيب نقابة المهن التمثيلية بالشركة المنتجة لمسلسل ليه لأ حذف المشهد المذكور احترامًا وتقديرًا لفن المسرح وأساتذته وللجامعات المصرية العريقة وبخاصة كليات الآداب وأقسام المسرح".

وأكد الباز أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين حريص جدًا على الفن والإبداع وحرية الرأي والتعبير، موجهًا رسالة لنقابة المهن التمثيلية: "انتوا بتفتحوا على نفسكم باب جهنم، وكذلك على الفنانين والكتاب".

وأشار الباز إلى أن هذا مشهد في مسلسل، مؤكدًا أن هذه ليست إهانة، متابعًا: "لو جت أي جملة تمس أي مهنة من المهن من حقه النهاردة بهذا البيان يقول احذف المشهد، لو طلعت دكتور أو إعلامي مش كويس هيقول احذف".