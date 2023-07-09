أشرف صبحي: الدوري المصري الأقوى في المنطقة العربية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدوري المصري يعد أقوى دوري في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تواصل العمل من أجل تطوير الكرة المصرية.

وقال صبحي على هامش مؤتمر الكشف عن الراعي الجديد للدوري المصري: "خطة تطوير الرياضة المصرية تسير بشكل مميز".

وأضاف: "الدوري المصري هو الأقوى في المنطقة العربية، ويشهد الدوري منافسة شرسة بين جميع الأندية وعملية تطوير الكرة المصرية تسير بشكل جيد".

وأتم: "أوجّه التحية للمنتخب الأوليمبي على الأداء والشكل المميز الذي ظهر به الفريق في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، فقد كانوا رجالاً على قدر المسؤولية ولعبوا في ظروف صعبة للغاية".

