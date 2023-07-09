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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيفي عبده تطمئن جمهورها:"ادعولي.. قلبي فيه رفّة" (فيديو)

فيفي عبده
فيفي عبده

تعرضت الفنانة فيفي عبده الساعات الماضية لوعكة صحية شديدة بسبب معاناتها من مشكلة كبيرة في الغضروف.

الحالة الصحية لفيفي عبده

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي “انستجرام” ظهرت فيه اثناء قيام احد الأطباء بمعالجتها وطمئنت فيه جمهورها على حالتها الصحية وعلقت على الفيديو قائلة: “الحمد لله و ربنا يؤذي المؤذي”.

وخضعت الفنانة فيفي عبده الأيام الماضية إلى عملية جراحية في العمود الفقري بعد شعورها بصعوبة في الحركة والمشي. 

وقالت فيفي عبده في تصريحات تلفزيونية: "فجأة لقيت الغضروف قفل على العصب، وابتدت رجلي تتقل ومش قادرة أمشي، ربنا يتم شفائي لإن الصحة تاج، ومال الدنيا من غير صحة ولا حاجة".

أضافت: "وأنا داخلة أعمل العملية بيدورا على العروق في إيدي مش لاقيين، وابتدوا يعملوا لي فحص لقوا القلب فيه رفّة، وطلبوا بسرعة دكتور قلب وأخذت مخدر وعملوا منظار على القلب علشان يشوفوا هل القلب تعبان فعلاَ، ولما اطمنوا كان جاهزين بغرفة عمليات العمود الفقري".

أوضحت فيفي عبده أنها حرصت على السفر إلى لبنان، والمشاركة في لجنة تحكيم حفل ومسابقة ملكة جمال الجنوب رغم حالتها الصحية: "أول مرة أتفاجئ بإن رجلي تقيلة ومش قادرة أطلع السلم، وكانت مفاجأة قدام الناس ولازم أطلع على المسرح علشان أتكرم".

الفنانة فيفي عبده فيفي عبده الحالة الصحية لفيفي عبده لبنان الغضروف

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