ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكراه.. أبرز المعلومات عن القديس إيمانويل رويز لوبيز ورفاقه شهداء دمشق

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى استشهاد القديس إيمانويل رويز لوبيز ورفاقه شهداء دمشق،  وتزامنًا مع ذكراه، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.

 و قال الأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني، ولد إيمانويل رويز يوم 5 مايو عام 1804م في مدينة سان مارتين دي أولاس بمقاطعة بورغوس بإسبانيا، صار منذ نعومة أظفاره معتصماً بحب الله والفضائل والتقوى المسيحية، وخصوصاً تجاه الفقراء والمهمشين، وكان مواظباً على حضور القداسات والصلوات في كل صباح متغذياً من الأسرار المقدسة.

 وأضاف عندما صار شاباً انضم الى الرهبنة الفرنسيسكانية متمنياً أن يكون مبشراً حاملاً لواء الانجيل الى اقاصي الأرض، وبعد أتم دراساته الفلسفية واللاهوتية سيماً كاهناً على مذبح الرب وكان يقوم بكل الخدمات الروحية والرهبانية بكل محبة وتقوي.

 و تابع "الفرنسيسكاني"، طلب من الرؤساء القائمين بشؤون الرهبنة أن يذهب إلى الأراضي المقدسة ليبشر فيها. فوافق الرؤساء على طلبه وبعد فترة قضاها في الخدمة الروحية لكل الحجاج والشعب في القدس عائشاً حياته الرهبانية على مثال شفيعه ومؤسس رهبانته القديس فرنسيس الاسيزي، أرسل بعد ذلك الى سورياً فكان مسئولاً على الرهبان الفرنسيسكان في دمشق منذ عام 1858. 

وواصل وفي عام 1860 قامت الحروب الأهلية والدينية بين الموارنة والدروز، فقام الدروز بأعمال شغب مروعة ونهبوا فيها البلدات وهدموا الكنائس الأديرة وقتلوا فيها حوالي 3000 شخص من المسيحيين (الشهداء الموارنة المسابكيين)، فقام الدروز بالقبض على الأب مانويل رويز ورفقائه الرهبان وأجبروهم على ترك الديانة المسيحية، فرفض الأب مانويل ورفقائه التخلي عن إيمانهم وقالوا: "اننا لا نخاف ممن يقتل الجسد. وان الاكليل معد لنا في السماء وليس لنا إلا نفس واحدة ولن نفقدها، نحن مسيحيون ونريد أن نموت مسيحيين" فقاموا بتعذيبهم أشد العذاب وإهانتهم ثم قاموا بقتلهم جميعاً مع تقطيع أجسامهم إلى أشلاء.

وفي يوم 10 يوليو عام 1860 وهم الأب مانويل رويز (56 عاماً) الأب كارمل فولتا (57 عاماً) والأب إنجلبرت كولاند (33 عاماً) والأب نيكانور اسكانيو (46 عاماً) والأب بيتر سولير (33 عاماً) والأب نيكولاس البيرجا (30 عاماً) والأخ فرانسيس بيناتسو (58 عاماً) والأخ جون جيمس فرناندير (58 عاماً) وكانوا جميعاً من الرهبان الاسبان باستثناء الأب إنجلبرت الذي كان من إبرشية سالزبورغ في النمسا، و تم إعلانه مكرماً على يد البابا بيوس الحادي عشر في 2 مايو 1926. وتم تطويبهم من قبل البابا بيوس الحادي عشر في 10 أكتوبر 1926.

القديس إيمانويل رويز لوبيز ورفاقه شهداء دمشق الرهبان الفرنسيسكان الرهبنة الفرنسيسكانية الروحي الزب الرهبنة الرهبن الديانة المسيحية القبطية الكاثوليكية القبطية الكاثوليكي القديس فرنسيس الأسيزي القديس فرنسيس الكنيسة القبطية الكاثوليكية الكنيسة القبطية ا الكنيسة القبطية

الأكثر قراءة

الجالية المصرية فى كندا تحتفى بفيبى وصفى بعد تكريمها من الرئيس السيسى

حظك اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

"جندي": نعتبر المجال الطبي في عمق العلاقة بين التنمية والهجرة

“أبو المكارم”: صناعة الكيماويات شهدت تطورات ملحوظة خلال عهد الرئيس السيسي

أبو المكارم: الصناعات الكيماوية في المرتبة الأولى بالصادرات غير البترولية

تعرف على برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى جامعة حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب