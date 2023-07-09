عمرو دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قولى اسمى"

طرح عمرو دياب، مساء الأحد، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “قولي اسمي” وذلك بشكل حصري عبر منصة “أنغامي” الرقمية.

وتعاون دياب في أغنية “قولي اسمي” مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي جلال الحمداوي ومهندس الصوت أمير محروس.

كان عمرو دياب طرح الأيام الماضية أغنية بعنوان "خلص على قلبي" في عيد الأضحى المنقضي، وهى من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.