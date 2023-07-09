ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قولى اسمى"

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح عمرو دياب، مساء الأحد، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “قولي اسمي” وذلك بشكل حصري عبر منصة “أنغامي” الرقمية.

وتعاون دياب في أغنية “قولي اسمي” مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي جلال الحمداوي ومهندس الصوت أمير محروس.

 

كان عمرو دياب طرح الأيام الماضية أغنية بعنوان "خلص على قلبي" في عيد الأضحى المنقضي، وهى من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

النجم عمرو دياب عمرو دياب قولي إسمي انغامي أغنية “قولي إسمي” حفلات عمرو دياب بالساحل الشمالي

الأكثر قراءة

رئيس رابطة الأندية: تغيير اسم الدورى المصرى

«العالم علمين».. مهرجان العلمين الجديدة يستعد لاستقبال مليون زائر فى أضخم فعاليات فنية وترفيهية فى الشرق الأوسط

بعد نشر قصته.. مَن هو الجيولوجي المصري المطلوب تكريمه في السعودية؟

الصباغ: قرار المحكمة الدستورية عن أصحاب المعاشات المبكرة شديد الأهمية

وزير الخارجية السوداني يكشف أسباب تمرد قوات الدعم السريع

12 كيلو جرامًا.. الكشف عن تفاصيل التصميم الجديد لدرع الدورى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب