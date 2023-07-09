"الخارجية الأمريكية" تعلن مشاركتها في قمة الإيجاد لبحث الأزمة السودانية.. غدًا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عن مشاركة وفد أمريكي في اجتماعات الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، لبحث الأزمة في السودان.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي في، ستسافر غدا إلى أديس أبابا للتواصل مع القادة الأفارقة في إيجاد، لبحث سبل حل الأزمة السودانية.

وأضافت في بيان لها، أن مولي في ستلتقي بكبار ممثلي الحكومات في المنطقة، وممثلي إيجاد، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى مدنيين سودانيين ملتزمين بإنهاء الصراع واستعادة الحكم الديمقراطي في السودان.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن رسالة الشركاء الأفارقة والدوليين واضحة بأنه لا يوجد حل عسكري مقبول لهذا الصراع.

كما دعت طرفي الصراع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الإنهاء الفوري للقتال والعودة إلى الثكنات، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، تناشد دول المنطقة بمنع أي تدخل خارجي ودعم عسكري، لأن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الصراع وإطالة فترة استمراره.

ومن المقرر أن تنعقد قمة إيجاد، غدا الإثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تطورات الأزمة السودانية، وسط رفض سوداني لهذه المبادرة بسبب ترأسها من قبل كينيا.