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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز سائق تسبب فى مصرع شخص أثناء عبوره الطريق بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة السلام بحجز سائق 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامه بدهس شخص أثناء عبوره الطريق بمدينة السلام.

فيما طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

والبداية عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة بالقاهرة بمصرع أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، قيام السيارة بدهسه أثناء عبوره الطريق أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وألقى رجال الشرطة القبض على السائق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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