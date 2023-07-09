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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط لعبة ملاهٍ بفتاة ببورسعيد.. ومصدر طبى يكشف حالتها الصحية

شهدت محافظة بورسعيد، الأحد، حادث سقوط لعبة ملاهٍ بفتاة وجرى على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد، بلاغًا من الأهالي والمواطنين يفيد بتعرض فتاة للإصابة، نتيجة سقوط لعبة ملاهٍ، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة، وتم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفي السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إسراء محمد منصور، وتبلغ من العمر 22 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالفقرة الأولي، وذلك نتيجة سقوط من أعلي ملاهي الساحة الشاطئية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحادث، وجرى علي الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي، للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة وتتولي جهات التحقيق استكمال الإجراءات.

إدارة البحث الجنائي أجهزة الأمنية اسراء محمد الإجراءات القانونية اللازمة الاسعا استمرار

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