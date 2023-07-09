مراسل "إكسترا نيوز" يكشف جهود الدولة باستقبال النازحين السودانيين بمعبرى قسطل وأرقين

كشف محمد أبوعيطة، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، من ميناء أبوسمبل النهري، جهود الدولة في استقبال النازحين من السودان عبر معبري أرقين وقسطل.

وقال، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "إكسترا نيوز"، إن المعبرين يواصلان استقبال النازحين من السودان والفارين من ويلات الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضاف، أن العمل في المعبرين مستمر على مدار الساعة ويتم تسهيل إجراءات الخروج للسودانيين والمصريين من المعبر، مؤكدًا أن الإحصائيات الرسمية الأخيرة أكدت نزوح 250 ألف وافد حتى هذه اللحظة.

استقبال الوافدين لم يتوقف على مدار الساعة

وتابع، أنه على الرغم من مرور قرابة الثلاثة أشهر على اشتعال الأزمة السودانية، إلا أن جهود الدولة المصرية لاستقبال الوافدين لم تتوقف وتعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن حركة النازحين قلت عن بداية الأزمة والتي كانت تصل إلى الآلاف، وبعد 3 أسابيع أصبحت مئات، وبالأيام الأخيرة وصلت إلى عشرات.