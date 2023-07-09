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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة توعوية وصحية لأطفال النشاط الصيفي بأوقاف الإسكندرية (صور)

حملة توعوية وصحية
حملة توعوية وصحية لأطفال النشاط الصيفي بأوقاف الإسكندرية

أقامت مديرية أوقاف الإسكندرية حملة توعوية وصحية ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للطفل، بمسجد محمد موسي بالعجمي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، والشيخ محمد بلال مدير إدارة أوقاف العجمي والدخيلة، والدكتورة جيهان حسن مدير منطقة العجمي الطبية وفريق الأطباء والتمريض المعاون لها، والشيخ أبو المعارف أحمد إمام وخطيب المسجد، وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بالبرنامج الصيفي للطفل.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وايمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل نشاط مشرف وجهد مشكور لوزارة الأوقاف، وأثبت فاعلية ونجاحًا منقطع النظير ويعكس الدور الرائد لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي.

فيما أكد مدير مديرية أوقاف الإسكندرية أن البرنامج الصيفي لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

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أوقاف الإسكندرية حملة توعوية وصحية فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان البرنامج الصيفي

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